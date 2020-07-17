Заводы РУСАЛа победили в отраслевом конкурсе социальной эффективности

РУСАЛ , один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает о победе предприятий компании в XVII отраслевом конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности», проводимом ГМПР по согласованию с Минпромторгом.
В конкурсе за 2019 год принимали участие 52 предприятия из 21 региона России с общей численностью работников 44,6% от числа работающих в горно-металлургическом комплексе. В ходе конкурса номинанты оцениваются более чем по 90 показателям.
В главной номинации «Социально-экономическая эффективность коллективного договора» победили сразу два предприятия РУСАЛа – Иркутский и Новокузнецкий алюминиевые заводы.
17/07/2020
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