Заявления на единовременную выплату на детей до 8 лет еще принимаются до 1 апреля

Кузбасским семьям, которые в 2020 году подавали заявление на ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд осуществил дополнительную выплату в 5000 рублей на детей до 8 лет в декабре автоматически, без подачи заявления.

Подавать заявление до 1 апреля 2021 года нужно лишь тем семьям, где ребенок родился после 1 июля 2020 года и/или родители не обращались ни за одной из выплат на детей, которые предоставляли в прошлом году.

Это можно сделать через портал госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда России (необходима предварительная запись). В заявлении родители указывают данные актовой записи о рождении ребенка и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства.

Также нужно заявление, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет. Заявление на русском языке заполняет родитель, официальный представитель или опекун ребенка.

Если заявление подает опекун ребенка, то ему необходимо представить в клиентскую службу документы, подтверждающие полномочия.

Напомним, что в соответствии с правилами осуществления выплат, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2020 № 2141, единовременная выплата в размере 5000 рублей осуществляется гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 8 лет, имеющих гражданство Российской Федерации. Выплата осуществляется на каждого ребенка в семье.

Средствами можно распоряжаться по своему усмотрению. Сумма единовременной выплаты не учитывается в составе доходов при предоставлении других видов социальной поддержки.

На сегодня семьям, имеющим детей до 8 лет, в Кузбассе выплачено более 1,179 млрд рублей.