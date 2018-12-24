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Зажигают огни городов: «Кузбасские Прометеи» принимают поздравления

В честь профессионального праздника –  Дня энергетика – около 100  сотрудников филиала «МРСК Сибири»  – «Кузбассэнерго – РЭС» отмечены наградами разного уровня за добросовестный труд и вклад в развитие энергетики Кузбасса.

Торжественное награждение электросетевиков прошло на разных площадках в столице Кузбасса. По решению коллегии администрации Кемеровской области 9 человек были удостоены областных медалей. На губернаторском приеме в честь Дня энергетика первый заместитель губернатора Кемеровской области Вячеслав Телегин поблагодарил их за профессионализм, ответственную работу и пожелал дальнейших трудовых успехов на благо Кузбасса и его жителей.

Почетные грамоты коллегии администрации Кемеровской области получили 33 сотрудника «Кузбассэнерго – РЭС». Среди них электромонтеры оперативно-выездных бригад, инженеры и диспетчеры — те люди, от которых зависит бесперебойное энергоснабжение земляков.

Два сотрудника «Кузбассэнерго – РЭС» удостоены звания «Заслуженный энергетик Кузбасса»: электромонтеры по обслуживанию подстанций Тамара Бояринцева и Людмила Соколова. Обе женщины больше тридцати лет служат энергетике региона, являясь примером для молодого поколения.

Медалью «За заслуги в развитии ТЭК» награжден заместитель главного инженера Центральных электрических сетей Александр Шимин. В «Кузбассэнерго – РЭС»  он проработал 30 лет. Свой трудовой путь начинал старшим мастером, потом работал диспетчером, сегодня о своей профессии энергетик говорит так: «Работаю с людьми, которые зажигают огни в родном Кузбассе».

Почетное звание «Ветеран электросетевого комплекса» присвоено Юрию Мельченко, старшему мастеру по ремонту оборудования службы подстанций. Благодарности и почетные грамоты  «Россети» получили еще четыре работника. 23 сотрудника награждены грамотами и благодарностями «МРСК Сибири».

Накануне Дня энергетика в центральном офисе филиала и в зданиях производственных отделений открываются Доски почета филиала. Фотографии 27 самых достойных и уважаемых работников филиала займут свое почетное место в красных уголках подразделений.   

Общество
kuzbassnews.ru
24/12/2018
Общество
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