Зажжение елки в Итате

В поселке Итатский Тяжинского района состоялось традиционное торжественное зажжение новогодней елки.
После волшебных слов «Раз, два, три, елочка, гори!», которые вслед за Дедом Морозом и Снегурочкой, повторили все собравшиеся на площади перед администрацией поселения, на зеленой красавице, вспыхнули разноцветные огоньки, озарившие площадь.
Организаторы Итатского детско-юношеского центра Галина Михайловна Ханова и Ирина Викторовна Волкова провели для ребятишек веселые, подвижные игры. Сюрпризом для ребятишек стало катание на лошади, которую любезно предоставил Сергей Сергеевич Давыдов.
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