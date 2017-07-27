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Здоровье и безопасность работников – прежде всего

Конкурс проводится Ассоциацией промышленников горно-металлургического комплекса России, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Горно-металлургическим профсоюзом России. В этот раз в нем участвовали 56 предприятий из 24 регионов России, в пяти номинациях: «Охрана здоровья и безопасные условия труда», «Социально-экономическая эффективность коллективного договора», «Развитие персонала», «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение» и «Работа с молодежью».

Третья подряд победа НкАЗа в конкурсе стала результатом системной работы по обеспечению комфортных и безопасных условий труда сотрудников завода.

- На предприятии идет процесс технического перевооружения основного производства, действуют программы повышения квалификации рабочих и специалистов, совершенствуется система медицинского обслуживания, сотрудникам предоставляется дотация на питание, выделяются путевки на санаторно-курортное лечение, - отметил директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности НкАЗа Александр Яковлев. - Система менеджмента здоровья и безопасности на производстве сертифицирована в соответствии с международным стандартом OHSAS 18001.

В 2014, 2015 годах в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» Новокузнецкий алюминиевый завод занимал 2 место в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности» и 3 место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы», был награжден Почетными грамотами Департамента труда и занятости населения Кемеровской области и Благодарственным письмом Кузбасского союза работодателей – Кемеровского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
27/07/2017
Общество
Новокузнецк
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Новости Кузбасса

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