Здоровье плюс пенсионное просвещение

Специалисты Управления ПФР в г. Кемерово и Кемеровской районе провели информационную встречу с посетителями отделения дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения Рудничного района. За одну смену здесь проходят оздоровление до 20 человек, среди которых пожилые люди, инвалиды.

Заместитель начальника отдела перерасчета пенсий Лилия Симонова рассказала об изменениях в пенсионном законодательстве, вступивших в силу с начала 2019 г., о льготах, которые дает статус предпенсионера. Поскольку Кемерово – город промышленный, многие жители здесь работали на производстве с вредными условиями труда или имеют специальный стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии. Как это будет применяться на практике, начиная с 2019 г., Лилия Викторовна описала на примерах разных профессий.

Особенно слушателей заинтересовала тема выплаты средств пенсионных накоплений пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста. Лилия Симонова подробно остановилась на том, какие виды выплат за счет средств пенсионных накоплений существуют и как узнать размер этих выплат. В завершение встречи те, у кого появились вопросы, смогли задать их в индивидуальном порядке.

Для тех посетителей отделения дневного пребывания, кто не присутствовал на встрече, специалисты ПФР оставили для ознакомления буклеты и другие информационные материалы по пенсионной тематике.