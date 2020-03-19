«Зеленая волна» идет в Новокузнецк!

Новокузнечане до 23 марта могут подать заявку на участие в грантовом конкурсе РУСАЛа. В этом году Компания традиционно поддержит проекты, направленные на озеленение и благоустройство городских территорий на сумму до 50-ти тысяч рублей. На эти средства победители смогут приобрести необходимый инвентарь, саженцы многолетних растений.

Свои силы горожане могут попробовать и в новой номинации "Экоинициатива", которая направлена на формирование экологического мышления у жителей, внедрение экологических практик в каждодневной деятельности: раздельный сбор мусора, оборудование мастерских для переработки, создание уникальных мастер-классов, внедрение и тиражирование информационных продуктов и технологий экопросвещения, апсайклинга, ресайклинга, фрисайклинга и другое. Победители смогут получить до 150-ти тысяч рублей на реализацию проекта.

Участие в конкурсе могут принять коммерческие и некоммерческие организации, а также муниципальные учреждения.

Заявки на участие в грантовом конкурсе "Зеленая волна" принимаются до 23 марта (23:59 по МСК) на платформе - grants.fcsp.ru [12+].

Получить консультацию и уточнить вопросы по конкурсу можно по телефону 8-913-423-93-90.