"Зеленая волна" идет в Новокузнецк

РУСАЛ объявляет о начале приёма заявок на грантовый конкурс «Зелёная волна». Участники из восьми регионов России могут предложить свои инициативы по озеленению и благоустройству открытых общественных пространств, а также по экопросвещению и внедрению доступных экологических практик. Общий грантовый фонд составит 5 млн рублей.

К участию приглашаются некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения социальной сферы, товарищества собственников жилья и управляющие компании, а также экопредприниматели.

- Конкурс «Зелёная волна» компания проводит уже пятый год подряд. Участие в нём – это шанс для тех, кто мечтает преобразить облик своего города, любимой аллеи или площадки во дворе, сделать их зеленее и комфортнее. В рамках номинации «Экоинициатива» мы также поддержим проекты, направленные на развитие экологического предпринимательства и волонтёрства, просвещение горожан и тиражирование практик ответственного отношения к окружающей среде. Особенность нынешнего конкурса в том, что мы уравняли максимальные суммы гранта для каждой номинации. Победители получат до 100 тысяч рублей на реализацию своих начинаний, - отмечает Рустам Закиев, директор департамента социальной политики РУСАЛа.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на платформе https://grants.fcsp.ru/ по 3 мая 2021 года включительно. Победители будут объявлены в июле 2021 года, после проведения экспертной оценки.

В Новокузнецке в помощь заявителям 8, 15 и 22 апреля с 16:00 до 18:00 состоятся очные консультации и семинары. На каждой встрече у участников будет возможность задать вопросы, получить обратную связь по проектам, а также пообщаться со специалистами в области озеленения и градостроительства, экологом и экотренерами. Все встречи пройдут в научно-познавательном центре «Кузница наук» (пр. Энтузиастов, 16, 2 этаж).