«Зеленая волна» в Кузнецке

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30 мая в рамках экологического марафона РУСАЛа «Зеленая волна» в Кузнецком районе пройдет экопраздник.
На пришкольной территории школы-интерната №88 (ул. Левитана, 1) высадят более ста саженцев деревьев и кустарников. Также в программе праздника – выступление творческих коллективов школы-интерната №88.
В празднике примут участие сотрудники и члены Рабочего совета НкАЗа, участники Национального совета по корпоративному волонтерству и неравнодушные жители района. Начало в 16:00.
29/05/2019
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