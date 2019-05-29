«Зеленая волна» в Кузнецке

В центре Кемерова появился диагональный пешеходный переход Разметку, которая делает возможным переход крупного перекрестка по диагонали, нанесли на...

Власти: ТЦ на берегу Томи в Кемерове строить не собираются ТЦ на берегу Томи в Кемерове, рядом с пересечением Терешковой и Притомского, строить не будут. В...

В частном секторе Кемерова горели соседние дома Сегодня в частном секторе Кемерова горели сразу два соседних дома.