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«Зеленая волна» в Кузнецке

30 мая в рамках экологического марафона РУСАЛа «Зеленая волна» в Кузнецком районе пройдет экопраздник.

На пришкольной территории школы-интерната №88 (ул. Левитана, 1) высадят более ста саженцев деревьев и кустарников. Также в программе праздника – выступление творческих коллективов школы-интерната №88.

В празднике примут участие сотрудники и члены Рабочего совета НкАЗа, участники Национального совета по корпоративному волонтерству и неравнодушные жители района. Начало в 16:00.

Общество
Экология
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
29/05/2019
Общество
Экология
Новокузнецк
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Новости Кузбасса

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