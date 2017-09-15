Зеленогорская библиотека вошла в число лучших сельских библиотек России

По итогам конкурса на лучшую сельскую библиотеку России 14 лучших сельских учреждений культуры Кузбасса получат гранты по 100 000 рублей.

Среди них Моховский сельский дом культуры (Беловский район), сельский дом культуры пос. Щегловский (Кемеровский район), Кузедеевский дом культуры (Новокузнецкий район), Зеленогорская детская библиотека (Крапивинский район), Чебулинский районный краеведческий музей и др.

Итоги конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками подвели в Министерстве культуры Российской Федерации.

Денежные средства будут направлены на укрепление материально-технической базы победителей.