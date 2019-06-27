Земли, нарушенные в результате добычи полезных ископаемых, рекультивируют

27 июня состоялось заседание коллегии прокуратуры области по вопросу исполнения законов при рекультивации земель, нарушенных в результате разработки месторождений полезных ископаемых.

На нем обсуждены вопросы состояния законности в данной сфере и результаты проведенной в мае 2019 года проверки.

По состоянию на 1 января 2018 на территории области площадь нарушенных земель составляла более 100 тыс. га., 94 % из них нарушено в результате разработки месторождений полезных ископаемых. При этом ежегодно пользователями недр рекультивируется только от 13 % до 18 % отработанных нарушенных земель.

По итогам проверки прокурорами выявлено 281 нарушение закона, внесено 72 представления, в суд направлено 3 исковых заявления, опротестовано 9 незаконных правовых актов (они отменены), к административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечено 19 лиц, общая сумма штрафа составила 4 млн. руб.

В результате внесенных прокурорами актов реагирования предприятиями уже принимаются меры по рекультивации земель общей площадью 1 тыс. 796 га.

К числу основных нарушений законодательства, допущенных предприятиями, относятся проведение работ с отступлением от предусмотренных проектом решений, в том числе с нарушением сроков рекультивации, непроведение данных работ в полном объеме, отсутствие государственной экологической экспертизы по проекту рекультивации и другие.

Так, прокурорами городов Белово и Междуреченска, Новокузнецкого и Прокопьевского районов, Новокузнецким и Кемеровским межрайонными природоохранными прокурорами установлено 17 предприятий, которые не провели рекультивацию земель в установленные сроки или провели ее не в полном объеме. Лица, допустившие нарушения закона, по постановлениям прокурора привлечены к административной ответственности. Общий размер штрафов составил более 2 млн. руб. Руководителям предприятий внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

Прокурорами в суд направлены иски с требованием обязать ООО «Шахта «Грамотеинская», АО «Разрез Инской», АО «Шахта «Антоновская» провести работы по рекультивации нарушенных ими земель. Ранее принятые Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области меры не позволили устранить допущенные предприятиями нарушения закона.

В ходе проверки дана оценка исполнению законов и органами власти. Прокуроры внесли главам муниципальных образований представления в связи с отсутствием административных регламентов оказания услуг по согласованию проектов рекультивации земель, а также по осуществлению муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче

общераспространенных полезных ископаемых, опротестованы незаконные правовые акты, регламентирующие вопросы приемки рекультивированных земель. Протесты рассмотрены, правовые акты приведены в соответствие с требованиями земельного законодательства.

Кроме того, выявлены факты ненадлежащего осуществления муниципального земельного контроля на территории 9 муниципальных образований. У органов местного самоуправления отсутствовала в полном объеме информация о сроках и размерах подлежащих рекультивации земельных участков, не принимались своевременные меры для понуждения предприятий к рекультивации. В результате при банкротстве предприятия это приводило к возложению обязанности восстановить земельные участки на органы местного самоуправления за счет средств местного бюджета. Прокурорами городов Белово, Ленинска-Кузнецкого, Киселевска, Беловского и Прокопьевского районов, Гурьевским межрайонным прокурором, Новокузнецким природоохранным прокурором главам муниципальных образований внесены представления, они находятся на рассмотрении.

Нарушения законодательства выявлены и прокуратурой области в деятельности государственных органов.

Комитетом по управлению государственным имуществом Кемеровской области нарушались сроки согласования проектов рекультивации земель. Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области допущены нарушения прав юридических лиц при осуществлении государственной земельного надзора.

Заместитель прокурора области внес руководителям данных государственных органов представления, одно должностное лицо по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора) требований законодательства о государственном контроле).

Проверки исполнения законов при рекультивации земель, нарушенных в результате разработки месторождений полезных ископаемых, будут продолжены, сообщает пресс-служба прокуратуры области.