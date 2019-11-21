Земляника и малина – обратим внимание!

На дворе трескучий мороз, но через 2-3 месяца на весенних проталинах в саду появятся прошлогодние листья земляники. Заботливые хозяева уже сейчас призадумываются над тем каким будет будущий урожай.

Малина и земляника – густорастущие ягодные культуры, что создает в их посадках особый микроклимат, способствующий развитию и распространению инфекционных болезней. Ежегодно они причиняют значительный ущерб этим культурам, не только снижая урожай ягод, но и ухудшая их качество. В числе патогенов земляники и малины – грибные, бактериальные, вирусные организмы и нематоды. Среди названных возбудителей значительное место занимают грибные, состав которых очень разнообразен.

Болезням земляники и малины, вызываемым фитофторовыми грибами, в последнее время уделяется все большее внимание. На землянике выявлено несколько десятков инфекционных заболеваний, которые поражают как надземные, так и подземные части растений. К числу наиболее вредоносных заболеваний этой группы следует отнести фитофтороз земляники. Большинство исследователей относят фитофторозную корневую гниль к числу наиболее опасных болезней земляники, к тому же, это заболевание считается карантинным. Болезнь начинается с небольших очагов, затем они увеличиваются в размерах. Первые симптомы заболевания можно обнаружить на корнях земляники поздней осенью, но они не проявляются на надземных частях растений до весны.

Первоначально на надземных частях признаки болезни наблюдаются у растений, оказавшихся в условиях стресса (обычно в пониженных местах, подтопленных водой). Растения замедляют рост и начинают увядать. Иногда увядание протекает быстро, что влечет за собой гибель куста. При слабом заражении увядают лишь наружные листья или только цветоносы. В этом случае растения даже могут плодоносить, образуя небольшое количество мелких ягод. Молодые листья теряют блеск, становятся серовато или синевато-зелеными; старые листья краснеют, буреют или желтеют по краям. Листья, сформировавшиеся позднее, часто бывают мелкими, с укороченными черешками. Все эти явления связаны с физиологической засухой или голоданием, возникшими из-за гибели корней, вследствие поражения грибом. При выкапывании пораженных растений видна слаборазвитая и гнилая корневая система.

Для борьбы с фитофторозом используют различные агротехнические приемы, прежде всего 6-7-летний севооборот. На землянике разрешено использование нескольких фунгицидов , которые можно применять для обеззараживания рассады перед посадкой или при поливе и опрыскивании больных растений во время вегетации. Хорошие результаты получили при выращивании растений на гребнях или поднятых грядах на хорошо дренированных площадях. Пораженные фитофторозом растительные остатки необходимо уничтожить в очаге с соблюдением всех мер предосторожности. При поражении растения малины имеют симптомы усыхания побегов, отмирания, растрескивания и почернения нижней части стеблей, изменение окраски основных корней. Листья имеют желтовато-бурый цвет. Чтобы получать стабильный урожай, обращайте внимание на вновь приобретаемый посадочный материал и последующее его состояние.

При возникновении признаков, указывающих на наличие карантинного заболевания, необходимо незамедлительно информировать специалистов Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области по телефонам: в г.Кемерово 8 (3842)36-15- 80, г. Белово 8(38452)2-09-69, г. Новокузнецк 8 (3843)99-40- 52, г. Мариинск 8(38443)5-15-77 или по адресу: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б