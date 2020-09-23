“Жаловаться” надо по правилам

Управление Росссельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровская области-Кузбассу информирует, что за 8 месяцев 2020 года в отдел внутреннего государственного ветеринарного надзора поступило 119 обращений. Напоминаем, что внеплановые проверки по обращениям граждан с жалобой на нарушение законодательства не проводятся, если не удается установить лицо, которое обратилось с жалобой. Эта норма прямо закреплена частью 3 ст 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ “ О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля(надзора) и муниципального контроля”. Обращение гражданина должно соответствовать определенным критериям. Так в частности в письменном обращении необходимо указать свои фамилии, имя и почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ либо уведомление о переадресации обращения. Также гражданин, согласно ч. 1 ст 7 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ “ О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации”, должен поставить личную подпись и дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

Отмечаем, что обращения и заявления, направленные в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию Управления, направляются в соответствующий орган, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения. Срок рассмотрения обращений — 30 дней. В исключительных случаях, а также в случае направления Управлением в установленном порядке запроса о предоставлении необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов в другие государственные органы, органы местного самоуправления и иным должностным лицам, руководитель Управления вправе продлить срок рассмотрения письменного обращения, но не более чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.