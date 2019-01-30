Женщина и младенец погибли в пожаре в Тисульском районе

29 января текущего года в 16 часов во время тушения пожара в одном из частных домов Тисульского района были обнаружены тела 35-летней женщины и 7-месячного ребенка, с этого же адреса госпитализирован 38-летний мужчина.

Предварительно установлено, что мужчина с супругой употребляли спиртное и курили. Некоторое время спустя, хозяин дома заметил пожар в одной из комнат, выбежал на улицу, попросил соседей вызвать «скорую помощь» и сотрудников МЧС. Когда спасатели приступили к ликвидации пожара, мужчина руками стал бить стекла, чтобы проникнуть в горящий дом и спасти родных. Пожарные, ликвидировав возгорание, вынесли из жилища женщину и ребенка, которые уже не подавали признаков жизни . Мужчину госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. Семья на профилактических учетах не состояла, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала. Однако соседи из характеризуют как злоупотребляющих спиртным.