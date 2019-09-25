Житель Анжеро-Судженска умышленно сбил на машине полицейского

45-летнему жителю Анжеро-Судженска предъявлено обвинение в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

18 сентября полицейские проводили задержание мужчины, занимавшегося сбытом наркотических средств в салоне своей машины.

Один из полицейских, подойдя к автомобилю, показал удостоверение и потребовал, чтобы водитель открыл двери. Однако он не подчинился, а резко начал движение задним ходом. То, что на его пути стоял полицейский автомобиль, мужчину не остановило и, совершая маневр, он наехал на сотрудника полиции, а затем машина столкнулась со служебным автомобилем.

Коллеги потерпевшего задержали нарушителя и вызвали «скорую помощь». Полицейского госпитализировали, у него диагностированы: ушибы, рваные раны и перелом ноги в нескольких местах.

Со следствием обвиняемый не сотрудничает, утверждает, что автомобиль поехал сам. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото из открытых источников