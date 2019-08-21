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Житель Анжеро-Судженска застрелил соседа

62-летний житель Анжеро-Судженска признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

В конце декабря 2018 года мужчина употреблял спиртное у себя дома, в это время к двери дома подошел 26-летний сосед, с которым у хозяина дома был конфликт.

Последовавшая на крыльце ссора завершилась тем, что пожилой мужчина выстрелил гостю в живот из ружья, которое вынес с собой. 

Хозяйка дома вызвала «скорую помощь», потерпевшего госпитализировали. Однако спасти его не удалось, на следующий день он скончался. Обвиняемый пытался убедить следователя, что выстрел был случайный. Собранные по делу доказательства опровергли данную версию, причастность мужчины к умышленному преступлению была доказана в ходе предварительного следствия, а затем в суде.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

 

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
21/08/2019
Происшествия
Анжеро-Судженск
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Новости Кузбасса

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