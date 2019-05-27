Житель Белово обвиняется в применении насилия в отношении полицейского

Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Белово, обвиняемого в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.





По версии следствия, в 2016 году пьяный мужчина, избил сожительницу, вследствие чего полицейскими для разбирательства был доставлен в отдел полиции. Однако, выходя из служебного автомобиля, он неожиданно ударил кулаком в лицо одного из полицейских. После чего с применением физической силы злоумышленник был препровожден в отдел. Затем мужчина скрылся от органов следствия и находился в розыске. Задержан сотрудниками полиции г. Барнаула за совершение кражи. Фото из открытых источников