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Житель Белово обвиняется в применении насилия в отношении полицейского

Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Белово, обвиняемого в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

По версии следствия, в 2016 году пьяный мужчина, избил сожительницу, вследствие чего полицейскими для разбирательства был доставлен в отдел полиции. Однако, выходя из служебного автомобиля, он неожиданно ударил кулаком в лицо одного из полицейских. После чего с применением физической силы злоумышленник был препровожден в отдел. Затем мужчина скрылся от органов следствия и находился в розыске. Задержан сотрудниками полиции г. Барнаула за совершение кражи.  Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
27/05/2019
Происшествия
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