Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Житель Березовского выдал правоохранителям незаконный обрез, который хранил почти 60 лет

 В городе Березовский инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поблагодарили 73-летнего местного жителя за гражданский поступок.

Пенсионер добровольно выдал правоохранителям найденный в пятнадцатилетнем возрасте обрез охотничьего ружья. По словам мужчины, он обнаружил оружие в лесу в районе деревни Дмитриевка. Все это время он хранил обрез у себя, пока, наконец, не решил расстаться с дорогой сердцу находкой.

 Инспекторы Росгвардии поблагодарили добросовестного кузбассовца за гражданский поступок. Выданным оружием является обрез охотничьего ружья отечественного производства 40-х годов прошлого века. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой пенсионеру могут выплатить денежную премию в размере 2 000 рублей.

 Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону 112 или 02 и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 Всего с начала года кузбассовцы выдали стражам правопорядка 76 единиц незарегистрированного оружия и более 2,5 тысяч боеприпасов.

Березовский
kuzbassnews.ru
18/06/2022
Березовский
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus