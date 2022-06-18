Житель Березовского выдал правоохранителям незаконный обрез, который хранил почти 60 лет

В городе Березовский инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поблагодарили 73-летнего местного жителя за гражданский поступок.

Пенсионер добровольно выдал правоохранителям найденный в пятнадцатилетнем возрасте обрез охотничьего ружья. По словам мужчины, он обнаружил оружие в лесу в районе деревни Дмитриевка. Все это время он хранил обрез у себя, пока, наконец, не решил расстаться с дорогой сердцу находкой.

Инспекторы Росгвардии поблагодарили добросовестного кузбассовца за гражданский поступок. Выданным оружием является обрез охотничьего ружья отечественного производства 40-х годов прошлого века. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой пенсионеру могут выплатить денежную премию в размере 2 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону 112 или 02 и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Всего с начала года кузбассовцы выдали стражам правопорядка 76 единиц незарегистрированного оружия и более 2,5 тысяч боеприпасов.