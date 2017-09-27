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Житель Ижморского района обвиняется в нападении на полицейского

Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Ижморского района, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, 27 июля 2017 года в отдел полиции поступило сообщение, что у местного жителя украли мопед. По дороге на место происшествия полицейские заметили двух молодых людей,  передвигавшихся на том самом мопеде и задержали их.

На требования полицейских проследовать с ними в отдел полиции 23-летний мужчина отреагировал агрессивно. Он ударил сотрудника полиции локтем по лицу, разбив ему губу. После чего молодчика в наручниках доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства уже не только по факту кражи, но и применения насилия в отношении сотрудника полиции.  

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kuzbassnews.ru
27/09/2017
Происшествия
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Новости Кузбасса

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