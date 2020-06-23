Житель Ижморского района с ножом нападал на женщин

Следователем ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимого 31-летнего жителя Ижморского района. Ему инкриминируется совершение 2 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

В дежурную часть полиции Анжеро-Судженска с разницей в несколько минут поступили два сообщения от женщина, на которых на улице напал неизвестный и, угрожая ножом, пытался похитить деньги. В обоих случаях налетчик скрылся с мест преступления, испугавшись громких криков жертв.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали нападавшего. Он стал фигурантом уголовного дела и был заключен под стражу. Следствием установлено, что обвиняемый приехал в Анжеро-Судженск в гости и совершил нападения, чтобы раздобыть деньги на оплату поездки в такси домой.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Анжеро-Судженский городской суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 10 лет лишения свободы.