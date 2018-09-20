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Житель Ижморского района залез в чужой дом ради своей флешки

Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 39-летнего жителя Ижморского района, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица.

По версии следствия, в июле 2018 года пьяный мужчина проходил мимо дома знакомых и вспомнил, что давал их сыну во временное пользование флэш-накопитель. 

Он решил  зайти и забрать устройство. Хозяева незваного гостя не впустили, двери ему не открыли. Однако мужчина решил вернуть свою вещь прямо в эту минуты, хотя ранее сроки ее использования не оговаривались. Он выломал двери и прошел в дом. Потерпевшие к этому моменту уже вызвали полицию.

Теперь ижморца ждет суд.

Происшествия
Ижморский
kuzbassnews.ru
20/09/2018
Происшествия
Ижморский
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