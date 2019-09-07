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Житель Кемерово, обвиняемый в убийстве друга, предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего жителя Кемерово, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, в ноябре 2018  года мужчина распивал спиртное в гостях у 62-летнего друга. Во время застолья хозяин квартиры оскорбительно высказался о супруге приятеля. Тот разозлился и в ответ несколько раз ударил мужчину ножом.

После чего гость с места преступления скрылся, однако  через несколько часов решил проверить, жив ли  потерпевший.  Подъезд дома был закрыт, и попасть внутрь злоумышленник  не смог. Тогда он  обратился в  отдел полиции и сообщил, что он нанес ранения приятелю и, возможно, тот умер.   Факт смерти потерпевшего подтвердился. Со следствием  задержанный  сотрудничал, вину признал.

   Фото из открытых источников

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