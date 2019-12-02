Житель Кемеровского района предстанет перед судом за убийство знакомого

Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Кемеровского района, обвиняемого в убийстве.
По версии следствия, в августе 2019 года обвиняемый у себя дома распивал спиртное в компании 65-летнего знакомого. Во время застолья мужчина стал жаловаться пенсионеру на свою жизнь, рассказывать о проблемах. В ответ гость не проявил сочувствие, а, наоборот, оскорбил его. Хозяин разозлился и ударил обидчика ножом в грудь. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте.
Хозяин дома сразу позвонил своим родственникам и рассказал о произошедшем, они вызвали полицию. Подозреваемый был задержан на месте преступления, со следствием он сотрудничал, вину признал.
Фото из открытых источников
02/12/2019
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