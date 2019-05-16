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Житель Кемеровского района заплатил за нелегальное электричество 228 тысяч рублей

Ленинский районный суд города Кемерова удовлетворил иск энергетиков о взыскании задолженности с жителя посёлка Новостройка Кемеровского района за бездоговорное потребление электроэнергии. Ему пришлось  заплатить по постановлению суда более 228 тысяч рублей.

Мужчина самовольно подключил к электричеству нежилое здание и наверняка думал, что прилично сэкономит на этом. Однако бригада работников филиала «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») –  «Кузбассэнерго – РЭС» во время контрольного снятия показаний счетчиков обратила внимание на нового абонента. В ходе разбирательств выяснилось, что электроснабжение здания осуществляется незаконно, без оформления договора. Проверяющие выписали акт, где была рассчитана сумма за похищенные киловатты.

С такой «экономией» житель Новостройки никак не мог согласиться, и энергетики вынуждены были обратиться в суд. В итоге мировой судья полностью признал обоснованность доводов энергокомпании и вынес постановление о взыскании с ответчика всей суммы за незаконное потребление, а также  штрафа. Попытка сэкономить обернулась для жителя Кемеровского района весьма существенным ущербом в 228 тысяч рублей.

Всего за первые четыре месяца 2019 года энергетики составили 276 актов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Объем предотвращенных хищений составил 2,02 млн кВт*ч или 3,98 млн рублей.

Уважаемые кузбассовцы! Если вы стали свидетелем несанкционированного вмешательства в работу энергооборудования, сообщите об этом по бесплатному телефону контакт-центра 8-800-1000-380 (конфиденциальность гарантирована). Совместные действия  по борьбе с хищениями электроэнергии позволят обезопасить вас и ваш дом от действий злоумышленников, сберечь технику, избежать пожара, перенапряжений в сети, а значит, обеспечить надежное и качественное электроснабжение добросовестных потребителей, которых, несомненно, гораздо больше. 

Общество
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kuzbassnews.ru
16/05/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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