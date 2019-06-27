Житель Киселевска предстанет перед судом за оставление брата в опасности

25-летний жителя Киселевска подозревался в совершении оставление в опасности.
По версии следствия, в феврале текущего года подозреваемый распивал спиртное в гостях у старшего брата. После застолья 40-летний мужчина пошел провожать родственника. На улице братья упали, при этом старший брат не поднялся. Подозреваемый не стал помогать брату, оставил его на улице и ушел, при этом он проигнорировал, что потерпевший в расстегнутой одежде лежит на снегу и на улице сильный мороз. На следующий день соседи обнаружили мужчину без признаков жизни, вызвали следственно-оперативную группу. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти потерпевшего стало переохлаждение организма. Подозреваемый со следствием сотрудничал, раскаялся, что не помог брату.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о назначении мужчине меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Фото из открытых источников
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