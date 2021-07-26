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Житель Киселевска совершил 118 денежных переводов мошеннику на своем счету 1,5 млн рублей

В дежурную часть отдела МВД России по г. Киселевску обратился 47-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестные обманным путем похитили у него 1,5 миллиона рублей. 

Полицейские выяснили, что накануне киселевчанину на мобильный телефон позвонил незнакомец. Он представился работником службы безопасности банка и рассказал о попытке несанкционированного снятия денег со счета мужчины. Собеседник предложил горожанину защитить средства и временно перевести их в так называемую безопасную ячейку. Потерпевший поверил в легенду и в последующие часы совершил 118 переводов на указанный мошенником счет. Общая сумма перечислений составила 1,5 миллиона рублей. Деньги за несколько дней до произошедшего потерпевший взял в кредит для совершения крупной покупки. Киселевчанин попытался связаться с «работником банка», чтобы получить инструкции по возврату средств на свой счет, однако его номер оказался недоступен. Он понял, что стал жертвой мошенника, и сообщил о произошедшем в полицию.

В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Следователем ОМВД России по г. Киселевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 10 лет лишения свободы.

Происшествия
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Киселевск
kuzbassnews.ru
26/07/2021
Происшествия
Топ
Киселевск

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