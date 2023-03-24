Житель Кузбасса через суд обязал краснодарского застройщика выплатить ему 116 тысяч рублей

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, краснодарский застройщик «ПИК-КУБАНЬ» передал купленную жителем Мариинска по договору долевого строительства квартиру на два месяца позже предусмотренного договором срока. Но взысканная с застройщика сумма могла быть больше, если бы не постановление Правительства Российской Федерации, установившее особенности мер экономической поддержки застройщиков за неисполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве в связи со сложившейся в 2022 году экономической ситуацией.

По договору долевого строительства застройщик из Краснодарского края обязан был передать жителю Мариинска квартиру в одном из многоквартирных домов Новороссийска в срок до 28 февраля 2022 года. Однако вовремя квартиру застройщик покупателю не передал: квартира была передана лишь через два месяца после срока, установленного договором.

Нарушение застройщиком срока передачи квартиры влечёт его ответственность перед участником долевого строительства. И покупатель квартиры посчитал, что недобросовестный застройщик обязан выплатить ему неустойку в размере 130 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Рассчитывая сумму неустойки, «дольщик» учёл, что Правительство Российской Федерации запретило в период с 29 марта по 31 декабря 2022 года начислять застройщикам неустойку за нарушение срока передачи объекта долевого строительства, а также штрафы и пени, которые уплачиваются на основании законодательства о защите прав потребителей в пользу граждан – участников долевого строительства.

Компания «ПИК-КУБАНЬ» не согласилась с заявленными требованиями «дольщика», и мариинец обратился в суд с требованием взыскания в его пользу не только рассчитанных сумм, но и штрафа в рамках законодательства о защите прав потребителей в размере 50 процентов от суммы, которая будет удовлетворена судом, а также судебных расходов.

Представитель застройщика в суд не явился, но направил возражения относительно исковых требований, выразив просьбу отказать в удовлетворении иска. При этом предоставил свой «контррасчёт» неустойки в размере около 60 тысяч рублей.

Но в результате рассмотрения дела суд не согласился с расчётами обеих сторон, рассчитав неустойку в строгом соответствии с требованиями вышеупомянутого постановления Правительства Российской Федерации: в размере около 111 тысяч рублей. После этого к рассчитанной сумме неустойки суд применил правила, установленные статьёй 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, и наделяющие суд правом уменьшить подлежащую уплате неустойку в случае её явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, а также в случае наличия уважительных причин нарушения этих обязательств. Снизил суд и размер требуемой компенсации морального вреда с 50 тысяч до 5 тысяч рублей.

В результате исковые требования мариинца были удовлетворены частично.

С компании «ПИК-КУБАНЬ» в его пользу взыскано 116 тысяч 300 рублей, в сумму которых вошли: неустойка в размере 70 тысяч рублей, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда, штраф в размере 37 тысяч 500 рублей за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, а также расходы по оплате юридических услуг в размере 3 тысячи 800 рублей.

При этом с учётом положений того же постановления Правительства Российской Федерации, провозгласившего некоторые меры экономической поддержки бизнесу, компании «ПИК-КУБАНЬ» предоставлена отсрочка исполнения решения суда до 30 июня 2023 года.

Стороны согласились с решением суда, которое на днях вступило в законную силу.

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