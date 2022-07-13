Житель Кузбасса через суд взыскал с Московского застройщика 140 тыс рублей за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства

Как сообщил корреспонденту «Новости Кузбасса» представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев, акционерное общество «Специализированный застройщик Транспортно-пересадочный узел «Рассказовка» по объективным причинам нарушил срок передачи квартиры «дольщику» на 8 месяцев. Участник долевого строительства требовал в связи с этим взыскать с застройщика более 450 тысяч рублей, но суд снизил требуемую сумму более чем в три раза.

При рассмотрении исковых требований жителя Мариинска судом было установлено, что по договору участия в долевом строительстве Акционерное общество «Транспортно-пересадочный узел «Рассказовка» обязалось после завершения строительства многоквартирного жилого дома в поселении Внуковское Новомосковского административного округа Москвы передать «дольщику» квартиру в срок не позднее 31 декабря 2020 года. Но строительство жилого комплекса было приостановлено с марта по июнь 2020 года в связи с введённым на территории Москвы режимом повышенной готовности, вызванным угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, а также в связи с необходимостью мобилизации строительства после смягчения ограничений. По этой причине застройщик уведомил участника долевого строительства об изменении сроков ввода в эксплуатацию объекта на 31 марта 2021 года.

Однако и к этому сроку объект не был введён в эксплуатацию. Квартира была передана участнику долевого строительства лишь 20 августа 2021 года.

В результате истец направил застройщику досудебную претензию с предложением досудебного урегулирования спора. Претензия застройщиком была оставлена без удовлетворения, в связи с чем житель Мариинска и обратился в суд с требованием взыскать с ответчика неустойку в размере около 230 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, а также штраф за неудовлетворение требований потребителя и судебные расходы.

Застройщик возражал против удовлетворения требований истца, ссылаясь на отсутствие его вины в нарушении сроков объекта долевого строительства в эксплуатацию как в связи с приостановкой строительства по причине введения режима повышенной готовности на территории Москвы, так и в связи с претензиями международного аэропорта «Внуково» о превышении наивысшей абсолютной точки жилого комплекса, что стало причиной доработки проектной документации и изменения параметров строительства.

Однако суд не согласился с этими доводами, так как они не могут служить основанием для отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

«Кроме того, суд учитывает, что привлекая денежные средства от участников долевого строительства, застройщик принимает на себя ответственность за выполнение сроков, установленных договорами участия в долевом строительстве», - говорится в решении суда.

В результате суд взыскал с застройщика в пользу истца более 140 тысяч рублей, в сумму которых вошли неустойка за нарушение сроков передачи участнику долевого строительства объекта этого строительства в размере 100 тысяч рублей, компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей, а также штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере 30 тысяч рублей и почтовые расходы в размере 137 рублей.

Посчитав взысканную сумму чрезмерно заниженной, истец и его представители обжаловали решение суда в вышестоящую судебную инстанцию, но судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила решение без изменения.