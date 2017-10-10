Житель Кузбасса через суд взыскал с управляющей компании 140 тысяч рублей за повреждённый автомобиль

В конце марта 2017 года в результате сильного порыва ветра с крыши многоквартирного дома в г.Мариинске сорвало кровельный материал, упавший на припаркованный возле указанного дома автомобиль истца.

В ходе рассмотрения гражданского дела Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что 31 марта 2017 года утром во время сильного порыва ветра с крыши одного из домов г.Мариинска сорвало кровельный материал, который упал на легковой автомобиль, в результате чего автомобилю были причинены технические повреждения. По мнению истца и его представителя, данный инцидент стал возможным ввиду ненадлежащего исполнения местной управляющей компанией своих обязанностей по ремонту кровли дома. Согласно отчёту экспертного заключения рыночная стоимость восстановления повреждённого автомобиля составила 138 тысяч 595 рублей, а услуги по проведению оценки – 2 тысячи рублей. Добровольно управляющая компания оплатить ущерб отказалась, поэтому истец в конце мая 2017 года вынужден был обратиться в суд.

Представитель управляющей компании с исковыми требованиями не согласился. В обоснование своих возражений, помимо прочего, указал, что ущерб причинён не по причине ненадлежащего содержания общедомового имущества, а в результате природной стихии. Также ответчик указывал на то, что от жильцов дома не поступали заявки на ремонт крыши.

Несмотря на непризнание исковых требований представителем управляющей компании, суд посчитал, что исковые требования подлежат удовлетворению в пределах причинённого ущерба.

Из представленной Мариинской метеостанцией информации следует, что 31 марта 2017 года в Мариинске отмечался юго-западный ветер с максимальной скоростью 23 м/с с 00 час. до 20 час. 40 мин.

Принимая во внимание данные о силе ветра, суд посчитал, что данное природное явление к стихийных бедствиям не относится. Оно лишь явилось причиной падения кровельного материала с крыши и форс-мажорным обстоятельством не является.

Не установлено судом в ходе рассмотрения гражданского дела и грубой неосторожности водителя, который припарковал автомобиль на асфальтированной части внутридомовой территории, где оборудована автостоянка и на свободном месте рядом с другими стоящими автомобилями. Не содержат материалы дела и сведений о наличии заградительных лент и знаков, запрещающих стоянку возле дома на момент происшествия.

Доводы представителя управляющей компании о том, что от жильцов дома не поступали заявки на ремонт крыши, не является основанием, освобождающим компанию от ответственности и от обязанности надлежащим образом осуществлять контроль за техническим состоянием крыши.

Решением Мариинского городского суда Кемеровской области с муниципального унитарного предприятия «Единый центр жилищно-коммунальных услуг по Мариинскому муниципальному району» в пользу истца взыскано 140 тысяч 595 рублей. Одновременно с этим управляющая компания обязана выплатить в пользу бюджета Мариинского муниципального района государственную пошлину в размере около 4 тысяч рублей.

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Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев