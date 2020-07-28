Житель Кузбасса погиб в ДТП с самодельным мотовездеходом

По сведениям ГИБДД авария произошла в Чебулинском округе 25 июля около 18.50 на удалении 1200 метров от улицы Ленинской села Чумай, в поле, на берегу реки Кии.

По предварительным данным, водитель самодельного незарегистрированного мотовездехода, пытаясь заехать на склон холма на берегу реки Кии, не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось. При этом водитель, мужчина 33 лет, был смертельно травмирован.

В ходе разбирательства было установлено, что мужчина не имел водительского удостоверения соответствующей категории, дающего право на управление данным видом транспортных средств. Сейчас по данному факту проводится проверка.

По данным ГИБДД за шесть месяцев 2020 года в Кузбассе зарегистрировали 11 аварий с участием водителей, не имеющих водительских удостоверений соответствующей категории. В них 3 человека погибли, 23 получили травмы различной степени тяжести.