Житель Кузбасса, управляя автомобилем в алкогольном опьянении, совершил ДТП, в результате которого погибла женщина
Вступил в законную силу приговор в отношении 37-летнего бывшего сотрудника одного из исправительных учреждений Мариинска, признанного виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшем по неосторожности смерть человека.
За совершённое преступление виновный приговорён к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.
В ходе
В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении инкриминируемого ему деяния не признал. По его версии, в момент столкновения автомобилем управлял не он, а погибшая. Он находился на пассажирском месте, так как был в состоянии алкогольного опьянения.
Несмотря на непризнание вины подсудимым, его вина в совершении преступления в результате рассмотрения уголовного дела судом (длившегося более 1 года 10 месяцев) была полностью доказана совокупностью исследованных доказательств.
Признав подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвёртой статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции, действующей на момент совершения преступления), Мариинский городской суд Кемеровской области, с учётом наличия ряда смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.
Постановленный судом приговор был обжалован в апелляционном порядке как осуждённым и его адвокатом, так и государственным обвинителем.
Однако
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