Житель Кузбасса, управляя автомобилем в алкогольном опьянении, совершил ДТП, в результате которого погибла женщина

Вступил в законную силу приговор в отношении 37-летнего бывшего сотрудника одного из исправительных учреждений Мариинска, признанного виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

За совершённое преступление виновный приговорён к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

В ходе рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что в вечернее время 2 января 2017 года обвиняемый, управляя автомобилем ВАЗ-21083 в состоянии алкогольного опьянения, двигался в сторону Мариинска. На участке 439 км трассы Р-255 «Сибирь», проявляя преступную небрежность, он выехал на полосу встречного движения, создав опасность для движения грузового автомобиля MAN TGS, двигавшегося во встречном направлении, совершив с ним столкновение, от которого автомобиль ВАЗ-21083 разорвало на две части. В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия была смертельно травмирована пассажирка, находящаяся в автомобиле вместе с обвиняемым.

В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении инкриминируемого ему деяния не признал. По его версии, в момент столкновения автомобилем управлял не он, а погибшая. Он находился на пассажирском месте, так как был в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на непризнание вины подсудимым, его вина в совершении преступления в результате рассмотрения уголовного дела судом (длившегося более 1 года 10 месяцев) была полностью доказана совокупностью исследованных доказательств.

Признав подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвёртой статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции, действующей на момент совершения преступления), Мариинский городской суд Кемеровской области, с учётом наличия ряда смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

Постановленный судом приговор был обжалован в апелляционном порядке как осуждённым и его адвокатом, так и государственным обвинителем.