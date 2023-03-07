Житель Кузбасса заплатит 350 тысяч рублей штрафа за незаконный оборот более 4 тысяч 500 литров спиртсодержащей продукции

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, 57-летний индивидуальный предприниматель из Мариинского округа ранее незаконно закупил около 700 литров спиртсодержащей жидкости в полимерных ёмкостях с этикетками «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%». После чего, незаконно изготовив из этой жидкости продукцию под видом «водки», «водки клюквенной» и «коньяка», перевозил её в принадлежащее ему же придорожное кафе, где хранил с целью последующей реализации.

Рассмотрев уголовное дело в отношении 57-летнего местного индивидуального предпринимателя, Мариинский городской суд Кемеровской области установил, что в целях извлечения максимального преступного дохода в период с октября 2018 года по сентябрь 2019 года злоумышленник в неустановленном месте закупал сырьё и предметы, необходимые для незаконного производства и розлива алкогольной и спиртсодержащей продукции. Одновременно с этим он приобрёл около 700 литров этилового спирта в полимерных ёмкостях с этикетками «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%», а также более 120 бутылок ёмкостью 0,7 литра каждая с этикетками «Хванчкара» и «Киндзмараули».

После этого в хозпостройке на территории своего домовладения, смешивая приобретённый этиловый спирт с водой и добавляя ароматизаторы, изготавливал спиртсодержащую продукцию под видом «водки», «водки клюквенной» и «коньяка», которую разливал в пластиковые бутылки объёмом 5 и 10 литров. Позже он незаконно перевозил спиртсодержащую жидкость с целью последующей её реализации на территорию принадлежащего ему же придорожного кафе, расположенного на федеральной автодороге «Новосибирск – Иркутск».

Однако в сентябре 2019 года в ходе проведённых сотрудниками правоохранительных органов оперативных мероприятий преступная деятельность предпринимателя была пресечена. На территории придорожного кафе и домовладения предпринимателя была обнаружена и изъята из незаконного оборота спиртсодержащая продукция общим объёмом более 4 тысяч 500 литров общей стоимостью около полутора миллионов рублей.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением и, не оспаривая обстоятельства совершённого им преступления, просил о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Защитник подсудимого и государственный обвинитель также не возражали против применения особого порядка постановления приговора.

При назначении подсудимому наказания суд учёл отсутствие отягчающих и наличие таких смягчающих обстоятельств, как полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также иные смягчающие обстоятельства. Учёл суд и принятие подсудимым мер к заглаживанию вреда путём безвозмездного оказания Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних материальной помощи в размере около 90 тысяч рублей.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области признал подсудимого виновным в совершении незаконного оборота спиртсодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере (пункт «б» части второй статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации), назначив ему наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.

Приговор не был обжалован или опротестован, и вступил в законную силу в начале марта 2023 года.

Фото: Росгвардия