Житель Ленинска-Кузнецкого поблагодарил полицейских, которые по горячим следам раскрыли грабеж
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» обратился 47-летний местный житель. Мужчина сообщил, что на улице неизвестная похитила у его 10-летнего сына мобильный телефон. Сумма причиненного ущерба составила 7 000 рублей.
На розыск злоумышленницы были ориентированы все наряды, задействованные в системе единой дислокации. В результате сотрудники ГИБДД по горячим следам задержали подозреваемую у одного из городских магазинов. Ею оказалась ранее судимая 34-летняя местная жительница. Полицейские выяснили, что преступление она совершила, когда, находясь во дворе многоэтажного дома, заметила у подъезда мальчика с мобильным телефоном в руках.
Дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». В соответствии с санкциями статьи, максимальная мера наказания составляет 4 года лишения свободы. Полицейские устанавливают место нахождения похищенного телефона.
Отец несовершеннолетнего рассказал о случившемся в одном из городских пабликов в социальной сети. Он поблагодарил сотрудников ГИБДД за профессионализм.
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