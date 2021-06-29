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Житель Мариинска привлечён к ответственности за неуплату назначенного штрафа

Около полугода назад за проведение публичного мероприятия в форме пикетирования в период приостановления на территории Кузбасса публичных и иных массовых мероприятий в связи с введением режима «Повышенная готовность» Мариинский городской суд Кемеровской области назначил 23-летнему жителю Мариинска наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Однако в установленный законом срок правонарушитель штраф в полном объёме не оплатил, в связи с чем мировым судьёй ему назначено административное наказание в виде обязательных работ на срок 45 часов.

Ранее мы рассказывали о привлечении жителя Мариинска Дмитрия Яшина к административной ответственности в виде минимального размера административного штрафа в размере 10 тысяч рублей за то, что он 23 января 2021 года, находясь в дневное время суток в центре Мариинска, организовал и провёл в общественном месте одиночное пикетирование, которое является одной из форм проведения публичного мероприятия, используя плакат с изображением одного из оппозиционных символов.

Тогда Мариинский городской суд Кемеровской области, приняв во внимание наличие ряда смягчающих, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, посчитал правильным за данный вид административного правонарушения назначить наказание в виде административного штрафа в минимальном размере – 10 тысяч рублей.

В соответствии с требованиями законодательства административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Дмитрий Яшин своевременно в полном объёме штраф не оплатил, в связи с чем и было возбуждено дело по части первой статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

В ходе рассмотрения дела мировым судьёй правонарушитель вину в совершении правонарушения признал и пояснил, что полностью штраф не оплатил в связи с тем, что не работает и живёт на случайные заработки.

Учитывая признание вины в качестве смягчающего наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств по делу, а также данные о личности правонарушителя, мировой судья постановил назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 45 часов.

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
29/06/2021
Происшествия
Мариинск

Новости Кузбасса

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