Житель Мариинска, распространивший видео с порноизображением несовершеннолетней, выплатит ей 20 тысяч рублей

Молодой житель Мариинска в августе прошлого, 2021 года, достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, переслал порнографический видеоролик с её участием своей знакомой, запустив тем самым дальнейшее размещение этого видео в сети «Интернет». За это преступление он был приговорён к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. И уже после вступления приговора в законную силу прокурор г.Мариинска в интересах пострадавшей обратился в суд с требованием компенсации морального вреда в её пользу. Об этом в четверг, 17 ноября, «Новостям Кузбасса» сообщили в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области.

Ранее мы рассказывали о приговоре, постановленном в отношении 18-летнего жителя Мариинска, который в августе прошлого года вступил в интимные отношения с несовершеннолетней, в процессе которых была произведена видеозапись на мобильный телефон. Позже, преследуя цель сообщить о таком недостойном поведении несовершеннолетней, достоверно зная о её возрасте, подсудимый переслал данное видео своей знакомой, которая переслала его через одну из социальных сетей, в результате чего видеоролик распространился в сети «Интернет».

Тем самым молодой человек совершил распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, за что был приговорён к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

При этом 25-летняя жительница Мариинска, которой преступник переслал запрещённое законом видео, ещё раньше была осуждена за распространение этих порнографических материалов к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, и уже выплачивает моральный вред несовершеннолетней, присуждённый решением суда.

А после вступления в законную силу приговора в отношении главного виновника произошедших событий прокурор г.Мариинска предъявил в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней, пострадавшей от незаконных действий молодого человека.

Осуждённый (ответчик по делу) в судебное заседание для рассмотрения искового заявления прокурора являться не пожелал, о чём уведомил суд телефонограммой.

В результате рассмотрения исковых требований прокурора Мариинский городской суд Кемеровской области пришёл к выводу о том, что в результате неправомерных действий осуждённого несовершеннолетней были причинены нравственные страдания, выразившиеся в получении стресса, что оказало негативное влияние на её эмоциональное состояние, а также на физическое и психологическое развитие.

Посчитав, что заявленный прокурором размер компенсации морального вреда в достаточной мере соответствует обстоятельствам дела, характеру причинённых несовершеннолетней нравственных страданий и степени вины ответчика, суд удовлетворил заявленные требования. С ответчика решено взыскать в пользу несовершеннолетней пострадавшей в счёт возмещения морального вреда 20 тысяч рублей.

Следует отметить, что в настоящее время в производстве Мариинского городского суда Кемеровской области находится ещё одно гражданское дело по иску прокурора г.Мариинска о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшей несовершеннолетней с ещё одной фигурантки произошедших событий.

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