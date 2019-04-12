Житель Мариинского района убил пасынка, из-за его нежелания работать

Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Мариинского района, обвиняемого в убийстве пасынка.

По версии следствия, в конце декабря 2018 года обвиняемый в ходе словесной ссоры дважды ударил 29-летнего пасынка ножом в грудь. После чего мужчина позвонил супруге и рассказал ей о произошедшем.

Женщина вызвала «скорую помощь» и сотрудников полиции. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшего. Подозреваемый был задержан и объяснил, что с пасынком у них были конфликтные взаимоотношения, поскольку тот нигде не работал, злоупотреблял спиртным. В очередной раз потерпевший спровоцировал конфликт, во время которого обвиняемый разозлился и ударил его ножом.

Уголовное дело передано в суд.

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