Житель Новокузнецка признан виновным в убийстве малознакомого мужчины

Суд приговорил ранее судимого 57-летнего жителя Заводского района Новокузнецка за убийство знакомого к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В конце декабря 2018 года осужденный в алкогольном опьянении возле магазина познакомился с 46-летним мужчиной. Он пригласил нового знакомого в гости употреблять спиртное, тот согласился. Во время застолья гость заметил на подоконнике деньги, попросил занять ему. Хозяин квартиры отказал, из-за этого между мужчинами произошел конфликт, во время которого осужденный ударил нового знакомого ножом по горлу.

От полученного повреждения потерпевший скончался на месте. Мужчина вышел в подъезд и попросил соседей вызвать сотрудников полиции.

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