Житель Новокузнецкого района осужден за незаконный оборот специальных технических средств

33-летний житель Новокузнецкого района признан виновным в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

В апреле прошлого года мужчина через интернет приобрел видеоустройство, предназначенное для скрытого наблюдения и замаскированное под солнцезащитные очки. Год спустя мужчина решил продать шпионское устройство, о чем разместил в интернете объявление. Данная информация заинтересовала сотрудников отдела «К» ГУ МВД России по Кемеровской области. В ходе оперативного мероприятия «Проверочная закупка » мужчина был задержан. Записывающее устройство он пытался продать за 700 рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.