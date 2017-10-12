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Житель Новокузнецкого района осужден за незаконный оборот специальных технических средств

33-летний житель Новокузнецкого района признан виновным в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

В апреле прошлого года мужчина через интернет приобрел видеоустройство, предназначенное для скрытого наблюдения и замаскированное под солнцезащитные очки. Год спустя мужчина  решил продать шпионское устройство, о чем разместил в интернете объявление. Данная информация заинтересовала сотрудников отдела «К» ГУ МВД России по Кемеровской области. В ходе оперативного мероприятия «Проверочная закупка » мужчина был задержан. Записывающее устройство он пытался продать за 700 рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
12/10/2017
Происшествия
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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