Житель Прокопьевска обвиняется в насилии к сотруднику полиции

Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 32-летнего жителя Прокопьевска, обвиняемого в нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. По версии следствия, сотрудникам полиции поступило сообщение, что водитель квадроцикла, двигаясь по дороге, совершает опасные маневры. На одной из загородных дорог сотрудники ДПС увидели транспортное средство и через громкоговоритель потребовали, чтобы водитель остановил мотовездеход. Однако тот проигнорировал их требования и попытался скрыться. В одном из дворов полицейские остановили транспорт и задержали водителя, который оказался в алкогольном опьянении. Представить документы и водительское удостоверение мужчина отказался, оказав сопротивление сотрудникам полиции . Они применили к нему спецсредства – наручники и посадили в служебный автомобиль. Однако даже после этого водитель продолжил оказывать сопротивление и ударил одного из инспекторов ногой, а затем рукой по голове. После чего злоумышленник был доставлен в отдел полиции. Правоохранители установили, что ранее он был судим за совершение аналогичных преступлений. Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал.