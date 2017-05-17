Житель Санкт-Петербурга зарезал в Новокузнецке женщину с ребенком, чтобы не платить алименты

В одной из квартир Новокузнецка разыгралась трагедия: 26-летнюю женщину и ее 7-летнего сына убил бывший сожитель - 29-летний житель Санкт-Петербурга.

Тела обнаружила соседка, заглянувшая в квартиру, обратив внимание на открытую дверь.

Прибывшие полицейские зашли в квартиру, где в коридоре на полу увидели тело женщины, а в одной из комнат – тело ребенка. Эксперты зафиксировали на их телах множественные ножевые ранения.

В течение суток следователи установили подозреваемого в преступлении и выяснили, что он покинул регион, уехав на автобусе в Новосибирск. На помощь кузбасским коллегам пришли новосибирцы: они задержали подозреваемого – 26-летнего жителя Санкт-Петербурга. На его одежде были обнаружены следы крови, а в сумке находились ноутбук и телефон, пропавшие из квартиры потерпевших. Сейчас мужчина уже доставлен в Новокузнецк.

Как выяснилось, у него были конфликтные отношения с погибшей женщиной, так как он отказывался платить алименты на сына. Молодчик приехал в Кузбасс специально для разрешения этого вопроса.

Расследование уголовного дела продолжается.