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Житель Санкт-Петербурга зарезал в Новокузнецке женщину с ребенком, чтобы не платить алименты

В одной из квартир Новокузнецка разыгралась трагедия: 26-летнюю женщину и ее 7-летнего сына убил бывший сожитель  - 29-летний житель Санкт-Петербурга.

Тела обнаружила соседка, заглянувшая в квартиру, обратив внимание на открытую дверь.

Прибывшие полицейские зашли в квартиру, где в коридоре на полу увидели тело женщины, а в одной из комнат – тело ребенка. Эксперты зафиксировали на их телах множественные ножевые ранения.

В течение суток следователи установили подозреваемого в преступлении и выяснили, что он покинул регион, уехав на автобусе в Новосибирск. На помощь кузбасским коллегам пришли новосибирцы: они задержали подозреваемого – 26-летнего жителя Санкт-Петербурга. На его одежде были обнаружены следы крови, а в сумке находились ноутбук и телефон, пропавшие из квартиры потерпевших. Сейчас мужчина уже доставлен в Новокузнецк.

Как выяснилось, у него были конфликтные отношения с погибшей женщиной, так как он отказывался платить алименты на сына. Молодчик приехал в Кузбасс специально для разрешения этого вопроса.

Расследование уголовного дела продолжается.

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kuzbassnews.ru
17/05/2017
Происшествия
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Новости Кузбасса

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