Житель Ставрополья добровольно выдал инспекторам Росгвардии более тысячи боеприпасов и незарегистрированное оружие

В Междуреченске в подразделение лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии обратился 30-летний житель Ставропольского края. Гражданин выдал инспекторам ведомства незарегистрированное охотничье ружье и более тысячи боеприпасов.

Мужчина рассказал, что приехал в дом покойного родственника. Во время уборки среди хозяйственных принадлежностей гражданин наткнулся на оружие своего отца, а также на большое количество боеприпасов. Узнав о проводимой в регионе профилактической операции «Оружие» из средств массовой информации, молодой человек решил добровольно отказаться от опасной находки и 1203 боеприпасов.

Инспекторы Росгвардии установили, что выданным образцом является гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-27 12-го калибра.

Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!