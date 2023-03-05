Житель Тайги признан виновным в разбойном нападении на девочку-подростка

Суд вынес приговор ранее судимому 38-летнему жителю Тайги. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Следствием и судом установлено, что в июне 2022 года осужденный на улице приставил нож к шее 15-летней девочки и потребовал у нее деньги и мобильный телефон. Потерпевшая ответила отказом, а чтобы привлечь внимание закричала. Мужчина ударил девочку, от чего она упала. Затем он закрыл ей рукой рот и обыскал. Однако никаких ценных вещей осужденный у девочки не обнаружил. После этого злоумышленник с места преступления скрылся. Потерпевшая рассказала родителям о нападении, ониобратились в правоохранительные органы. В кратчайшие сроки в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого установили и задержали. Со следствием мужчина не сотрудничал, вину не признал.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии особого режима.

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