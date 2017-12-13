Житель Тисульского района заплатит падчерице моральный вред за смерть матери

В Тисульском районе по требованию прокурора с осужденного за убийство жены взыскана компенсацию морального вреда дочери погибшей.
Трагедия произошла в мае 2017 года. Тогда, пьяный житель в с. Серебряково убил свою жену. По решению суда мужчина 8 лет проведет за решеткой. Однако у женщины осталась 13-летняя дочь, которая в настоящее время живет с бабушкой, отца у нее нет.
В пользу осиротевшей девочки решением Тисульского районного суда с осужденного взыскано 100 тысяч рублей.
13/12/2017
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