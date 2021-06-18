Житель Тисуля выдал инспектору Росгвардии незаконное оружие, найденное охотничьим псом

В поселке Тисуль 36-летний местный житель добровольно выдал инспектору лицензионно-разрешительной работы Росгвардии найденное на улице ружье. По словам мужчины, он был на прогулке вместе со своей охотничьей собакой на берегу реки Каштак. Внимание пса привлек подозрительный мешок, лежащий на земле. В ходе осмотра собачьей находки сельчанин обнаружил двуствольное ружье. Являясь опытным охотником, мужчина знал от инспекторов Росгвардии о действии в регионе бессрочной профилактической операции, поэтому сдал находку стражам правопорядка.

Росгвардеец поблагодарил тисульца за гражданский поступок. По предварительной информации, выданным оружием является двуствольное незарегистрированное охотничье ружье ТОЗ-БМ 16 калибра. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой мужчине может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону 112 или 02 и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!