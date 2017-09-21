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Житель Яи осужден за уклонение от прохождения военной службы

23-летний житель поселка городского типа Яя признан виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

Следствием и судом установлено, что в 2011 году по достижении призывного возраста осужденный был поставлен на учет в военный комиссариат.

Весной 2013 года по причине простудного заболевания  молодого человека не призвали на военную службу. С тех пор призывник считал, что служба в армии – это плохая примета, и уклонялся от призыва. Осужденный умышленно не являлся в отдел военного комиссариата для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Призывник неоднократно получал повестки, однако требования о явке игнорировал.

Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ и штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Происшествия
Яя
kuzbassnews.ru
21/09/2017
Происшествия
Яя
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