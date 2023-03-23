Житель Яшкинского района незаконно хранил порох

Сотрудники линейного отдела полиции (ЛОП) на станции Тайга Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Яшкинского района по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные хранение взрывчатых веществ). В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские обнаружили и изъяли в доме подозреваемого более килограмма пороха, а также ружье 16 калибра и 56 патронов, на которые отсутствовало специальное разрешение (лицензия). Все изъятое правоохранители направили в криминалистическую лабораторию для исследования. По результатам проведенной экспертизы установлена принадлежность предметов к боеприпасам и огнестрельному оружию, пригодным для производства выстрела. Изъятая пороховая смесь изготовлена промышленным способом и пригодна для использования в качестве взрывчатого вещества. По словам злоумышленника, оружие, боеприпасы и порох принадлежали его племяннику, но для удобства хранились у него. В настояще время мужчине предъявлено обвинение в незаконном хранении взрывчатых веществ. За совершение этого деяния предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до ста тысяч рублей. За хранение оружия и патронов в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Незаконное хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию). Транспортная полиция напоминает, что граждане, добровольно обратившиеся в полицию и сдавшие находящиеся в незаконном обороте огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества, а также газовое и холодное оружие, освобождаются от уголовной ответственности за их незаконное хранение. При обнаружении таких предметов необходимо немедленно сообщить о находке любому сотруднику полиции или в службу «02». Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России