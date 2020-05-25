Житель Яшкинского района обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступлении

Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 41-летнего жителя пгт. Яшкикино Яшкинского муниципального округа, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления).



По версии следствия, в январе текущего года в вечернее время обвиняемый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в экстренную службу «112» и сообщил, что его сожительницу похитили. Сообщение было зарегистрировано, и на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В ходе установления обстоятельств произошедшего выяснялось, что обвиняемый, делая заявление о совершении особо тяжкого преступления в отношении сожительницы, достоверно знал, что она находится у соседей, где распивает спиртное, и никто ее не похищал. В связи с чем было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием событий преступления, о котором заявлял обвиняемый. В отношении самого заявителя было возбуждено уголовное дело. Со следствием он сотрудничал, вину признал в полном объеме.