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Житель Яшкинского района обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступлении

Завершено расследование уголовного дела в отношении  ранее судимого 41-летнего жителя пгт. Яшкикино Яшкинского муниципального округа, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ  (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления).

По версии следствия, в январе текущего года в вечернее время обвиняемый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения,  позвонил  в экстренную службу «112» и сообщил, что  его  сожительницу похитили.  Сообщение было зарегистрировано, и на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. 

В ходе установления обстоятельств произошедшего выяснялось, что обвиняемый, делая заявление о совершении особо тяжкого преступления в отношении сожительницы, достоверно знал, что она находится у соседей, где распивает спиртное, и никто ее не похищал. В связи с чем было принято решение об отказе   в возбуждении уголовного дела  в связи с отсутствием событий преступления, о котором заявлял обвиняемый.  В отношении самого заявителя было возбуждено уголовное дело. Со следствием он сотрудничал,  вину признал в полном объеме.

Происшествия
Яшкино
kuzbassnews.ru
25/05/2020
Происшествия
Яшкино
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Новости Кузбасса

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