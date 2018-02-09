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Житель Яшкинского района осужден за дачу ложных показаний

29-летний житель Яшкинского района признан виновным в даче ложных показаний в суде, соединенных с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления.

При рассмотрении Яшкинским районным судом в открытом судебном заседании уголовного дела по обвинению местного жителя в совершении особо тяжкого преступления 29-летний мужчина выступал в качестве свидетеля. Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний его предупредил судья. Однако он умышленно, имея неприязнь к одному из местных жителей, при допросе дал заведомо ложные показания, рассказав, как и в какую часть тела были нанесены удары потерпевшему, но пояснил, что наносил их не обвиняемый, а другой местный житель. Однако  в суде было установлено, что данные показания не соответствуют действительности и являются ложными.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Происшествия
Яшкино
kuzbassnews.ru
09/02/2018
Происшествия
Яшкино
Новости Кузбасса

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