Житель Яшкинского района осужден за дачу ложных показаний

29-летний житель Яшкинского района признан виновным в даче ложных показаний в суде, соединенных с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления.

При рассмотрении Яшкинским районным судом в открытом судебном заседании уголовного дела по обвинению местного жителя в совершении особо тяжкого преступления 29-летний мужчина выступал в качестве свидетеля. Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний его предупредил судья. Однако он умышленно, имея неприязнь к одному из местных жителей, при допросе дал заведомо ложные показания, рассказав, как и в какую часть тела были нанесены удары потерпевшему, но пояснил, что наносил их не обвиняемый, а другой местный житель. Однако в суде было установлено, что данные показания не соответствуют действительности и являются ложными.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.