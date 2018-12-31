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Жителей Мариинска приглашают на празднование Нового года

Большой новогодний праздник ожидает жителей Мариинска и Мариинского района в городском парке им. Суворова.
В программе - новогодний хоровод, выступление Деда Мороза, катание на санях и фейерверк.
Начало 31 декабря в 19.00.

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kuzbassnews.ru
31/12/2018
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