Жителей поселка Малиновка будет обслуживать новая скорая помощь

После постановки на учет и страхования приступил к работе новый автомобиль скорой помощи класса В (предназначен для проведения лечебных мероприятий силами врачебной бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе). Он получен Калтанским городским округом по программе развития моногородов и оснащен самым современным оборудованием. Обслуживать новая скорая помощь будет жителей поселка Малиновка.