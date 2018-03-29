Жителей поселка Малиновка будет обслуживать новая скорая помощь

После постановки на учет и страхования приступил к работе новый автомобиль скорой помощи класса В (предназначен для проведения лечебных мероприятий силами врачебной бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе). Он получен Калтанским городским округом по программе развития моногородов и оснащен самым современным оборудованием. Обслуживать новая скорая помощь будет жителей поселка Малиновка.
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